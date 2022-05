USA setzen auf größten Zinssprung seit Jahrzehnten

EZB bleibt noch bei Niedrigstzins

Die Europäische Zentralbank beschloss zuletzt, den historisch niedrigen Zinssatz von 0 Prozent noch weiter beizubehalten. Experten gehen aber davon aus, dass auch in Europa bald höhere Zinsen anstehen werden - noch in diesem Jahr könnte also auch hier der Leitzins angehoben werden.