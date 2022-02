Höhere Zinsen - und was dann?

Auch für Betriebe heißt es, dass Finanzierungen teurer werden. Höhere Zinsen sind also eine Bremse für die Wirtschaft. Das bedeutet in Folge weniger Wachstum mit all den negativen Folgen: Es werden weniger Arbeitskräfte gebraucht, die Arbeitslosigkeit könnte steigen. Die Firmen verdienen weniger und haben weniger Spielraum für Lohnerhöhungen.