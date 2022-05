Stahlwerk-Überlebende „für immer traumatisiert“

Rotes Kreuz arbeitet an weiteren Missionen

Die Rettungsmission hatte sich immer wieder verzögert. Erst am Dienstagnachmittag meldete das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) die Ankunft der Geflüchteten aus Mariupol in Saporischschja. IKRK-Präsident Peter Maurer sprach via Twitter von einer „riesigen Erleichterung“, dass sie nun in Sicherheit seien.