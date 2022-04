Asow-Kämpfer bestätigt Evakuierung aus Stahlwerk

Der Vizekommandant des Asow-Regiments, welches sich in den Bunkeranlagen des Asow-Stahlwerks in Mariupol verschanzt hatte, bestätigte die Übergabe von 20 Zivilisten an ein Evakuierungskommando. „Wir hoffen, dass sie nun in die richtige Richtung, nämlich nach Saporischschja unterwegs sind“, erklärte Swjatoslaw Palamar in einem Video auf Twitter (siehe unten). Gleichzeitig äußerte er die Bitte, dass auch verletzte Kämpfer, die auf dringende medizinische Hilfe angewiesen seien, in Sicherheit gebracht werden sollen.