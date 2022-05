Gmunden, Oberwart und Graz im Semifinale

Jeweils mit Auswärtssiegen sind die Swans Gmunden, Oberwart Gunners und UBSC Graz ins Halbfinale der Basketball-Bundesliga eingezogen. Das Trio setzte sich jeweils in seiner „best of five“-Serie mit 3:1 durch. Meister Gmunden behielt im Oberösterreich-Derby bei den Flyers Wels mit 80:76 (35:31) die Oberhand. Oberwart kam in Kapfenberg durch ein klares 79:49 (45:24) weiter. Graz indes setzte sich in St. Pölten gegen die Dragons mit 86:69 (34:31) durch.