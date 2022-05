Pläne für sieben statt vier Villen am Freinberg

Heftige Diskussionen seit mehreren Jahren

Das Projekt sorgt schon seit mehr als drei Jahren für viel Wirbel in der Stadt. Höhepunkt der Proteste war 2019, als im Gemeinderat die Umwidmung der Grünfläche in Bauland mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und ÖVP und unter Buh-Rufen der Projektgegner beschlossen wurde. Zuletzt ist es eher ruhig geworden. „Das Projekt war höchst umstritten und ist nun Angelegenheit der Behörden. Deshalb will ich die Diskussion auch nicht aufwärmen. Klar ist, dass das Projekt dem Bebauungsplan entsprechen muss“, meint Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ).