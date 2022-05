Tiere in Not: Jede einzelne Stimme zählt

„Möchten Sie unsere Unterschriftenaktion unterstützen?“ Die beiden Tierretterinnen Daniela Reiseder und Claudia Sterner stehen vorm Lidl in der Aignerstraße und sammeln Unterschriften. Denn: In Salzburg fehlt es an Tierärzten, die auch außerhalb ihrer Öffnungszeiten erreichbar sind. „Ich werde oft von Tierhaltern in Notsituationen angerufen, kann aber nicht immer auf einen Tierarzt verweisen“, so Sterner. Für sie und ihre Kollegen von der Österreichischen Tierrettung ist die Situation schlimm. „So kann es nicht weitergehen“, kritisiert auch Tierretter Oswin Mair.