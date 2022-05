Wiener Stadtimkern droht jetzt ein „Bienenverbot“

Von unzähligen Wiener Dächern herab summen unsere Honigbienen tagtäglich und besonders jetzt im Frühjahr zur für die Ernten so wichtigen Bestäubung aus. Unter anderem stehen bereits Stöcke am Dach des ORF-Zentrums sowie auch am „Krone“-Gebäude und sogar dem Umweltministerium. Doch mit dieser Idylle könnte es bald vorbei sein. Denn auf Anraten eines „Wildbienenrates“ will ausgerechnet die MA 22 von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky auf weiten Öko-Flächen das Aufstellen von Stöcken künftig verbieten.