City Imker bringen Anfängern alles über Bienen bei

Die Initiative City Imker Klagenfurt bietet Anfängern die Chance, das Imkern an der Seite von Profis zu erlernen. Bei acht Terminen zu je drei Stunden erfahren die Jungimker alles, was man für den Umgang mit einem Bienenvolk wissen muss. Am 19. März geht’s los, die Schutzausrüstung wird leihweise zur Verfügung gestellt.