Vorsicht vor gefährlichen Wechselwirkungen!

Arzneien haben nämlich nicht nur Wirkungen, sondern mitunter auch Nebenwirkungen. „In Kombination können verschiedene Mittel interagieren, sich in der Wirksamkeit verstärken oder abschwächen und so den Therapieerfolg beeinflussen“, klärt der Internist auf. „Dabei geht es nicht nur um rezeptpflichtige Medikamente, sondern auch um rezeptfreie Präparate - selbst solche auf pflanzlicher Basis können mit Arzneien Wechselwirkungen eingehen.“ Daher sollte man unbedingt auch rezeptfreie Arzneimittel auf diese Liste schreiben. Neben dem genauen Produktnamen zudem die Stärke (etwa in ml oder mg) und den vorgeschriebenen Einnahmezeitpunkt (Früh, Mittag, Abend) notieren. Idealerweise steht auch eine kurze Bemerkung dabei, wie zum Beispiel „nur bei Bedarf“. Wer sich nicht sicher ist, lässt sich am besten vom Hausarzt oder von einem Angehörigen beim Ausfüllen der Medikamentenliste unterstützen.