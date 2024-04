Venedig als Themenpark sorgt für Ausschreitungen

Insgesamt strömten am Donnerstag 7266 zahlende Tagestouristen in die Stadt, von denen jeder fünf Euro Eintritt zu zahlen hatte. Das entspricht Einnahmen von 36.330 Euro. Hinzu kamen 30.300 Besucher, die zu ihrer Hotel- oder Ferienwohnung-Buchung in der Stadt einen darin inkludierten QR-Code erhielten. Den bekamen auch jene 9450 Einwohner Venedigs, die am 25. April die Kontrollpunkte in der Lagune passieren wollten und sich zuvor ebenfalls registriert hatten, sowie 1363 private Gäste von Bewohnern. Es gab auch 15.000 Nicht-Ansässige, die in Hotels, Museen, Büros, Restaurants und Geschäften arbeiten, sowie etwa 11.000 Studenten, die sich ebenfalls auf cda.ve.it registrierten.