Köstinger klar gegen Senkung der Mehrwertsteuer

Von enorm gestiegenen Energiepreisen bis hin zur immer teurer werdenden Alufolie - nach der Corona-Krise lässt nun der Krieg in der Ukraine die Teuerung enorm anziehen. Die Bundesregierung will dem nun aktiv gegensteuern und die Menschen im Land entlasten - eine Senkung der Mehrwertsteuer kommt für Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) jedoch nicht infrage. Vielmehr möchte man vor allem für eine stärkere Eigenversorgung an Grundnahrungsmitteln sorgen. Das Ende der Preisspirale scheint hingegen weiterhin noch nicht in Sicht.