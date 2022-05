Leere Regale: Politik-Gipfel zur Versorgung

Tag der Lebensmittelverschwendung

Am heutigen Tag der Lebensmittelverschwendung rückt das Thema, wie wir mit den wertvollen Ressourcen umgehen, in den Fokus. Um Österreichs gute Versorgungslage in Zukunft zu gewährleisten, laden Kanzler Karl Nehammer und Ministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) am Dienstag zu einem Polit-Gipfel zur Lebensmittelversorgungssicherheit ein. Neben Vizekanzler und Finanzminister sind unter anderem Vertreter von Handel, Konsumentenschutz, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer dabei.