Überholmanöver mit Motorrad: Frau (51) verstarb

Die 51-Jährige kam in weiterer Folge zu Sturz und kam in einer angrenzenden Wiese zu liegen. Zwei Rettungssanitäter, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch nachkommende Polizeistreifen und das Notarztteam des Rettungshubschraubers C16 versuchten vergeblich das Leben der Frau zu retten. Die Motorradlenkerin verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.