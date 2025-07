Wechsel zu ManUnited? Müller reagiert erschrocken

Am Rande der Klub-WM wurde Müller in einem CBS-Interview über seinen anstehenden Abschied vom FC Bayern und über mögliche künftige Vereine angesprochen. Danach gefragt, ob ein Engagement in der Premier League für ihn reizvoll wäre, antwortete der Ur-Bayer: „Es gab Momente, in denen ich dachte, es wäre schön, das zu erleben.“