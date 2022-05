Ringen um Klagenfurter Flughafen geht weiter

Nächste Regierungssitzung soll schon Entscheidung bringen

Auch Landesrat Martin Gruber äußerte sich zum Beschluss des Aufsichtsrates. Die Entscheidung sei ganz klar im Interesse des Landes getroffen worden. Denn in den letzten Jahren sei wenig bis gar nichts am Klagenfurter Flughafen passiert. „Es muss ein klarer Schlussstrich gezogen werden“, sagt Gruber. Bereits in der nächsten Regierungssitzung am 17. Mai soll der Rückkauf beschlossen werden.