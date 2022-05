„Stundenrucksack“ in Spitälern wird immer schwerer

Die SPÖ-Politiker Michael Lindner und Peter Binder haben Haberlander, die Gesundheitsreferentin in der Landersregierung, erneut nach den Urlaubs- und Zeitguthaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern (Landeskliniken und Ordenskliniken) gefragt. Die ÖVP-Politikerin hat jetzt geantwortet. Rein von den Gesamtsummen her zeigt sich dabei, das der „Stundenrucksack“ in den Jahren 2019 bis 2021 immer schwerer geworden ist. So in der Pflege, wo es Ende 2019 – also vor der Pandemie – insgesamt 926.667 Guthabensstunden gab, Ende 2020 schon 1,102 Millionen und Ende 2021 schließlich 1,105.