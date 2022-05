Jede Gemeinde in OÖ bekommt Blackout-Checkliste

Die oberösterreichische Gemeinden bekommen einen Leitfaden an die Hand, wie sie sich auf ein Blackout vorbereiten und in diesem Fall handeln können. Generell sieht der am Montag präsentierte „Notfallplan Blackout“ die Gemeinden als erste Anlaufstelle für die Bürger. In jeder Kommune soll es Selbsthilfe-Basen geben. Sie sind die Anlaufstelle für medizinische Versorgung und für die Abgabe von Hilfsgütern und anderen dringend benötigten Dingen.