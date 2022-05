Kourtney Kardashian: So verführt sie Travis Barker

Bei Kourtney Kardashian und Travis Barker liegt eindeutig Liebe in der Luft! Erst vor wenigen Wochen gab die älteste Kardashian-Schwester ihrem Rocker-Lover in Las Vegas das Jawort, jetzt feiern die beiden in Bella Italia ihren Honeymoon. Die Looks der 43-Jährigen beim Kurztrip an den Comer See: Verführung pur!