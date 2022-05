Windbichler: „Ich sehe hier nur Marsmenschen“

Nach dem Erfolgserlebnis wartete die harte Realität in der 25-Millionen-Metropole. Zwei Wochen Quarantäne, nicht aus dem Hotelzimmer, „beim Blick auf die Straßen sehe ich nur Marsmenschen“, berichtet der 30-Jährige von einer durch die harten Lockdowns leer gefegten Stadt, in der sich nur vereinzelt Menschen mit Schutzkleidung bewegen.Mit mitgebrachten Spaghetti, Packerlsuppen und seinem Thermomix will er bei Kräften für die Online-Trainings mit dem Athletikcoach bleiben.Nach 14 Tagen geht es dann weiter nach Chengdu, wo eine weitere Woche Quarantäne wartet. Unmittelbar danach soll die wegen der Pandemie verschobene Liga starten. „Vorerst in einer Blase, mit zehn Partien binnen 30 Tagen“, so Windbichler.