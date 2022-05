Covid-Bilanz: „DIE Lehre ist, vorbereitet zu sein“

14. Silvia Hruska-Frank, Bereichsleiterin Soziales in der Arbeiterkammer: „In der Corona-Krise hat unser Sozialstaat gezeigt, was er kann - aber auch, wo wir ihn verbessern müssen. Für die AK sind Stärkung und Ausbau des Sozialstaates in vielen Bereichen unerlässlich. Die Bundesregierung hat viele Bereiche viel zu lang vernachlässigt. Wir brauchen dringend mehr Personal und Geld in der Gesundheit und Pflege, in den Kindergärten, in den Schulen, im Kampf gegen die Klimakrise - und wir müssen die Not, die durch die Teuerung entsteht, lindern.“