Corona-Infektionen: Der Sommer wird leider anders

Ein im Vergleich zu den Vorjahren verändertes Szenario dürfte uns hinsichtlich des Infektionsgeschehens in Österreich erwarten. Zwar ist derzeit noch ein Abwärtstrend bei der Zahl neuer Corona-Fälle zu bemerken, doch dieser wird sich laut den Experten verlangsamen und schließlich zum Erliegen kommen. An eine derart niedrige Zahl an Fällen im Sommer, wie es in den beiden Vorjahren zu beobachten war, wird man in Österreich wohl nicht mehr herankommen.