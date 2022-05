Die Fürsten der Länder - die wahren Entscheider?

7. Die Zeiten einer regionalen Alleinherrschaft der Partei sind Zeitgeschichte. In Vorarlberg gab es bei den Landtagswahlen letztmals 2009 eine absolute Mehrheit, in Tirol 2003, in der Steiermark 1986, in Oberösterreich 1985 und in Salzburg 1984. Insbesondere die Tiroler ÖVP schwächelt gewaltig; mit ihrem Aberglauben, dass man in der Corona-Pandemie alles richtig gemacht hätte.