NBA: Memphis wirft Timberwolves aus Playoffs

Das 101:99 drei Minuten vor Schluss war dann die erste Führung für Memphis in der zweiten Halbzeit. Bereits in den Partien zuvor waren die Timberwolves am Ende eingebrochen. Die Grizzlies waren als zweitbestes Team der Western Conference der Favorit in der Serie und haben nun auch gegen die Warriors Heimvorteil. Das erste Duell findet schon am Sonntag in Memphis statt.