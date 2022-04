Osttirol kämpft um Jobs und mehr Arbeitskräfte

Am Land ticken die Uhren häufig anders. Im Bezirk Lienz gab es laut der Statistik des Landes im Jahr 2020 zwar einen leichten Bevölkerungszuwachs, dass aber vor allem junge Erwachsene das Weite suchen, ist jedoch tirolweiter Trend. In Osttirol sind es Gemeinden wie Obertilliach (Minus 7) oder Kartitsch (Minus 16), in denen die Einwohnerzahl schrumpfte. Für viele Junge stellt sich nach der Ausbildung oder Uni eine Frage: Wohin nun? Oft fehlt das Angebot in der Heimat.