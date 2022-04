Woher das Essen kommt: Herkunftskennzeichnung fix

Auch auf Speiseplänen in Kindergärten verpflichtend

Denn auch Gemeinschaftsverpfleger, die von der öffentlichen Hand beauftragt werden, müssen die Herkunft mittels Aushang oder in der Karte ausweisen. Das kann entweder über Aufsteller, etwa an der Ausgabe von Spitalskantinen oder am Speiseplan im Kindergarten erfolgen.