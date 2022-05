Dita Von Teese: „Zu Hause ziemlich konservativ“

Ist es in Zeiten einer Pandemie und des Krieges in der Ukraine umso wichtiger, mit einer Show wie „Glamonatrix“ die Menschen für ein paar Stunden aus der Hässlichkeit des Alltags zu holen?

Da bin ich mir sogar sehr sicher. Ich unterstütze die Menschen, wo ich es für richtig halte, aber ich bin kein Nachrichtenportal für sie. Gerade auf meinen Social-Media-Kanälen bin ich sehr vorsichtig damit, wie ich mich präsentiere und was ich sage. Ich halte mich lieber am Entertainment und meine Liebe zur Mode von früher. Die Leute sollen ihr Leben auch in schwierigen Zeiten genießen können. Diese Schönheit und den Glamour will ich ihnen vermitteln, auch wenn es gerade sehr hart ist. Die Unterhaltungsbranche ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich achte stark darauf, dass es keine Referenzen an die echte Welt da draußen gibt. Ich will zweieinhalb Stunden lang in eine Welt der Fantasien verleiten. Die Nachrichten sieht man ohnehin wieder früh genug...