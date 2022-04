OMV: „Relativ große Unklarheit“ bei Gas-Zahlungen

Gerüchte um Rubel-Konto in der Schweiz

Berichte, wonach die OMV in der Schweiz ein Rubel-Konto bei der Gazprombank eröffnen wolle, sind laut Stern falsch. „Von diesem Rubel-Konto in der Schweiz habe ich keine Kenntnis.“ Allerdings habe die OMV mit der Beteiligung am Gasfeld Juschno-Russkoje eine Geschäftstätigkeit in Russland. „Wir haben dort ein Büro, und dort muss man natürlich die Mieten in Rubel zahlen. Da gibt es seit Jahren lokale Geschäftskonten in Rubel.“ Diese Konten würden aber nicht für die Bezahlung von Gaslieferungen verwendet.