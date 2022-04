Gewessler: „Gasversorgung in Österreich aufrecht“

„Haben keine Glaskugel“

Aktuell gäbe es in Österreich keine Anzeichen für einen Lieferstopp. „Russland nutzt Energie, um zu drohen und Länder zu spalten“, erklärt die Ministerin Mittwochabend in der „ZiB 2“. Dennoch habe man keine „Glaskugel“ und bereite sich auf den Notfall vor. Wichtig sei es laut Gewessler vor allem, die Gasversorgung in den Haushalten aufrechtzuerhalten. Schließlich heizen rund 900.000 Haushalte mit Gas, vor allem in Ostösterreich.