Sachslehner: Opposition soll mit Anzeigen aufhören

Darüber hinaus wird laut ihr mit zweierlei Maß gemessen. Schließlich sei das rote Wien in puncto Inseraten führend und das grüne Klimaministerium habe 950.000 Euro an die Agentur von Lothar Lockl vergeben. Diese Zahl konnte man im Klimaministerium nicht nachvollziehen. Seit 1. Jänner 2020 flossen bis dato rund 610.000 Euro an die Firma „Lockl & Keck GmbH“, wie das Ministerium gegenüber der APA erklärte.