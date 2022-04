Menschenrechtsexperte: „Butscha kein Einzelfall“

Nach dem Gemetzel an Zivilpersonen in Butscha zeichnet Wenzel Michalski, Direktor der Menschenrechtsorganisation in Deutschland, ein düsteres Bild: „Wir haben zwischen 27. Februar und 14. März auch das Kriegsgeschehen in Orten der Region Charkiw untersucht.“ Dokumentiert seien ähnliche Gräueltaten, wenn auch mit weniger Opfern: „Eine Mutter und ihre fünfjährige Tochter wurden aus einer Schule gezerrt, die Frau vergewaltigt und mit einem Messer am Hals verletzt. In einem anderen Fall warfen russische Soldaten eine Nebelgranate in einen Keller. Eine darin befindliche 41-Jährige und ihr 14-jähriges Kind wurden dann erschossen.“