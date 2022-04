Putins Soldaten funkten über Massaker von Butscha

Massaker nach russischem Abzug entdeckt

In dem Ort Butscha waren nach dem Abzug russischer Militärs am Wochenende ein Massengrab und zahlreiche auf offener Straße liegende Leichen entdeckt worden. Laut „Spiegel“ waren an den Gräueltaten auch Söldner der berüchtigten „Gruppe Wagner“ beteiligt.