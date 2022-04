Ukrainerin erkennt tote Mutter auf Butscha-Foto

Bevor die Soldaten in ihre Heimatstadt einfielen, hatte sich Irina die Fingernägel rot gestrichen - bis auf den Ringfinger, der heller lackiert und mit einem kleinen Herzchen versehen war. Auch einer Kosmetikerin, bei der die Getötete Schminkunterricht nahm, fiel das Bild auf. „Zunächst konnte ich mir nicht erklären, warum ausgerechnet dieses Bild mich so in den Bann zog“, erzählt Anastasia Subatschewa aus dem benachbarten Hostome auf Instagram. Dann dämmerte es ihr: „Irina war meine Kundin." Am Abend vor Kriegsbeginn hatte die Kosmetikerin sie noch gesehen.