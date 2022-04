SCR Altach versagte im wichtigen Abstiegsduell

Eine 0:4-Klatsche in Hartberg! Das hatte sich in Altach niemand so vorgestellt. Am wenigsten wohl Trainer Ludovic Magnin, der gleich fünf Positionen neu besetzte. Und damit - wie schon beim 1:2 in Pasching gegen den LASK - das in den ersten fünf Spielen erfolgreiche Team auseinanderriss.