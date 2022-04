Ex-Stadtchef ist nun im Visier der Staatsanwälte

Stadt möchte einen Streit vor Gericht vermeiden

Angerers Nachfolger Günter Streicher (SP) kennt die Details, da am Dienstag der Stadtsenat über die heikle Thematik diskutierte. Er hält sich an die Verschwiegenheitspflicht. „Falls es zu einer Rückforderung kommen sollte, ist es Sache des Gemeinderats und dann erst öffentlich. Wir streben jedenfalls eine gütliche Lösung an und hoffen, dass es nicht zu einem Streit vor Gericht kommt“, erklärt Streicher.