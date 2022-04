Mit Lohn getrickst: Vorwürfe gegen Ex-Stadtchef

Thema im Stadtsenat

Im Stadtsenat soll darüber bereits diskutiert worden sein. Auch beim Land dürfte der Fall bekannt sein. Da Verschwiegenheitspflicht gilt, wollte sich kein Schärdinger Stadtpolitiker zur Causa äußern. „Da kommt noch was auf uns zu“, versicherte jedoch ein Rathaus-Insider. Dass Angerer von der Bezügeregelung nicht gewusst haben soll, bezweifelt er. „Angerer war 18 Jahre Bürgermeister und in dieser Zeit gab es einige ähnliche Fälle in Oberösterreich. Er ist erfolgreicher Unternehmer und kennt sich mit Steuern aus.“