Schlaf- und Essstörungen

Die Folgen der Überbelastung spürte Kolbrich am eigenen Leib: „In der Arbeit war ich professionell und habe funktioniert, aber in der Freizeit kam dann oft der Einbruch.“ Die Welserin hatte Schmerzen, war antriebslos, weinerlich und litt unter Schlaf- und Essstörungen: „Ich habe in sechs Jahren 17 Kilo zugenommen, obwohl ich mehrmals in der Woche Sport mache.“ Die 38-Jährige sah nur noch einen Ausweg: Raus aus dem Job. Vor wenigen Wochen hat sie gekündigt und arbeitet jetzt als Bürokraft.