PCR-Lutschertests fix: Ausrollung schrittweise

Lutschertests sind „made in Vienna“

Erfunden und entwickelt wurde das weltweit einzigartige Corona-Testverfahren in Wien. Unter der Federführung von Manuela Födinger an der Klinik Favoriten. Den Tests kommt eine besonders wichtige Rolle zu, da es für Kinder unter fünf Jahren noch keine zugelassene Impfung gibt und die Kleinsten der Kleinen auch noch nicht gurgeln können. Die Ausrollung erfolgt für städtische und private Kindergärten und Kindergruppen und soll so am Ende 1629 Standorte umfassen.