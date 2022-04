Gratis-Tests in Wiener Apotheken wieder möglich

Am Montagabend hatte das Gesundheitsministerium laut Peter Hacker (SPÖ) dieser Testmöglichkeit nun zugestimmt. „Mir wäre es lieber, es geht noch schneller“, so Hacker. Es müsse allerdings erst die Software eingerichtet werden, mit der die Apotheken prüfen können, wie viele Gratistests vom monatlichen Kontingent der jeweiligen Nutzer noch übrig sind. Durch die Verknüpfung können diese in Wien dann beliebig zwischen den Angeboten wechseln.