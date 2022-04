Impfstoff aus Wien könnte vor Omikron schützen

Ein an der Medizinischen Universität (MedUni) Wien entwickelter Impfstoff gegen das Coronavirus wirkt offenbar auch gegen alle bisher bekannten Varianten des Erregers SARS-CoV-2 inklusive Omikron, und das auch bei Menschen, die bisher keinen Impfschutz aufbauen konnten. Das hätten jedenfalls präklinische Test gezeigt, so Forscher um Rudolf Valenta von der Abteilung für Immunpathologie am Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung.