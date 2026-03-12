Diese Projekte stellte die SPÖ bei der Klausur vor

In seiner rund 45-minütigen Rede kündigte er weitere „Zukunftsprojekte für Wien“ an. Immer mit dem Ziel, das positive Wirtschaftswachstum der Stadt weiter voranzutreiben. Gelingen soll das mit „Investitionen in Zukunftstechnologien, klimafitter Stadtgestaltung und mehr Handlungsspielraum für die Bezirke“, so der Stadtchef. Gerade jetzt setze Wien mit ersten Signalen einer stabileren Konjunktur auf wirksame Investitionen. Auch die Wiener Wohnbau-Offensive werde fortgesetzt und von 22.200 auf 22.800 Wohnungen ausgeweitet.