Diese Projekte stellte die SPÖ bei der Klausur vor

Bei der Klubtagung der SPÖ Wien im Burgenland steht die inhaltliche Diskussion der Zukunft der Stadt im Mittelpunkt. Bürgermeister Michael Ludwig kündigte ein neues Quantentechnologie-Zentrum und die Umgestaltung von Bahnhofsvorplätzen an. Für mehr Sicherheit. Und: die Bezirke sollen wieder mehr finanziellen Spielraum erhalten.
Zwei Tage Klubklausur der SPÖ Wien – diesmal im Weingut Scheiblhofer in Andau im Burgenland. Unter dem Motto „Wien voran“ stehen diesmal die Themen Arbeit, Aufschwung und Zukunft im Vordergrund. Nach kurzen Reden von SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher und Robert Hergovich, dem Klubvorsitzenden der SPÖ Burgenland, war dann Gastgeber und Bürgermeister Michael Ludwig am Wort.
In seiner rund 45-minütigen Rede kündigte er weitere „Zukunftsprojekte für Wien“ an. Immer mit dem Ziel, das positive Wirtschaftswachstum der Stadt weiter voranzutreiben. Gelingen soll das mit „Investitionen in Zukunftstechnologien, klimafitter Stadtgestaltung und mehr Handlungsspielraum für die Bezirke“, so der Stadtchef. Gerade jetzt setze Wien mit ersten Signalen einer stabileren Konjunktur auf wirksame Investitionen. Auch die Wiener Wohnbau-Offensive werde fortgesetzt und von 22.200 auf 22.800 Wohnungen ausgeweitet.
Nachdem die Budgets der Bezirke für 2026 eingefroren wurden, sollen die budgetären Mittel ab dem Jahr 2027 wieder erhöht werden. Nämlich um etwa 27 Millionen Euro, also um rund 10 Prozent. „Damit sie mit eigenen Schwerpunkten und eigenen Initiativen beim Aufschwung mithelfen können“, so Ludwig.
Der kürzlich wiedergewählte Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler war heuer übrigens wieder nicht dabei. Die Klubtagung wird am Freitag fortgesetzt. Der morgige Tag steht im Zeichen von Workshops und ist nicht medienöffentlich.
