Nach vergebenem Matchball: High Noon in Bregenz

Bregenz muss am Freitag (18.30, Handballarena Rieden-Vorkloster) nachsitzen. Denn die Festspielstädter vergeigten mit dem 31:32 (18:16) in Linz den ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale der HLA Meisterliga. Dabei lagen die Bregenzer in der ersten Halbzeit schon mit fünf Toren in Führung.