Gerstorfer „sprengt“ Twitter mit Vermögenssteuer

Offenbar mitten ins Wespennest gestochen

„Ich bin völlig überrascht. Aber offenbar habe ich damit in ein Wespennest gestochen“, sagt die oberösterreichische SPÖ-Landerspolitikerin zum tollen Feedback auf ihren Tweet zur „Krone“: „Man sieht aber, dass das mit der Vermögenssteuer natürlich sehr polarisierend ist.“ Das Thema Vermögenssteuer hat sie immer schon begleitet, seit sie (2016) SPÖ-Landesvorsitzende in Oberösterreich geworden ist. „Und das wird mich auch in Zukunft begleiten! Es ist ja nicht normal, dass irgendein Mensch auf der Welt 44 Milliarden Euro hinblattln kann, um sich ein Kommunikationstool wie Twitter zu kaufen. Und gleichzeitig wird die Armut immer größer in dem Land und die Leute können angesichts der Teuerung viele Dinge nicht mehr zahlen. Ich schaue zum Beispiel auf die Mini-Pensionistinnen hin, die ihre Krankenbehandlung nicht mehr zahlen können, wenn es irgendwelche Selbstbehalte geben sollte oder ähnliche Dinge.“