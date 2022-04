„The Serpent Rogue“ schickt Gamer in die Botanik

„The Serpent Rogue“ lässt Spieler in die Rolle des Wächters, einem mysteriösen Alchemisten schlüpfen, der all sein Können einsetzen muss, um die Welt vor der „drohenden Korruption“ zu beschützen und die „natürliche Ordnung“ wiederherzustellen, wie es in der offiziellen Beschreibung heißt.