Schweiz blockiert die Munition für deutsche Panzer

Lieferung wird durch Schweizer Veto erschwert

Doch die „Gepard“-Lieferung an die Ukraine wird durch ein Veto der Schweiz erschwert. Die Regierung in Bern habe die Weitergabe von in der Schweiz hergestellter Munition, die in dem Flugabwehrpanzer verwendet wird, durch Deutschland an die Ukraine verboten, berichtete am Dienstag das Schweizer Fernsehen (SRF) in der Sendung „Rundschau“.