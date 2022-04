Salzburg entdeckt die Türkei für sich neu

85 Millionen konsumorientierte Einwohner, eine Brücke zwischen Europa und Asien mit Anknüpfungen an Afrika, die Nummer fünf am europäischen Markt in Sachen Automobilindustrie und vieles mehr: Die Türkei-Beschreibung der Wirtschaftskammer Salzburg liest sich wie eine Offenbarung. In Zeiten des Ukraine-Kriegs mit einem zudem stark rückläufigen Handel mit Russland scheinen viele Salzburger Unternehmen diesem Lockruf freilich noch schneller zu folgen.