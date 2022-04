Palästinensischer Außenminister rügt Österreich

Auch Treffen mit Israels Außenminister Lapid geplant

Zur Zweistaatenlösung gebe es keine Alternative, damit Palästinenser und Israelis in Frieden nebeneinander leben könnten. Eine Anerkennung Palästinas durch Österreich könne nur am Ende des Prozesses stehen, so Schallenberg, der auch Regierungschef Mohammad Shtayyeh einen Besuch abstattete. Am Dienstagnachmittag war auch ein Treffen des Außenministers mit christlichen Kirchenvertretern in Jerusalem und ein Vier-Augengespräch mit dem israelischen Außenminister Lapid geplant.