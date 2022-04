Jetzt gehen auch Grüne auf Distanz zu Schallenberg

„Weiß nicht, was mit Schalli los ist“

Auch im Umfeld von EU-Kommissar Johannes Hahn dürften Schallenbergs Äußerungen für Unverständnis gesorgt haben. „Ich weiß nicht, was mit Schalli in letzter Zeit los ist, sehr unglückliche Aussagen, auch zur Neutralität ...“, hieß es am Sonntag in einem über Hahns Account verbreiteten Tweet unter Verwendung des „Ratlos“-Emojis. Auf Nachfrage des ORF hieß es dann, ein Mitarbeiter Hahns habe den - mittlerweile wieder gelöschten - Tweet verschickt.