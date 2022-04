Botschafter „sehr enttäuscht“ von Schallenberg

Auch für die Lebensmittelversorgung spiele die Ukraine „eine große Rolle“. Der ukrainische Markt sei groß, die Menschen seien gut ausgebildet „in manchen Bereichen auf besserem Niveau als in Österreich“. Nach seiner Ankunft als Botschafter im Oktober habe Khymynets in vielen Gesprächen mit österreichischen Wirtschaftsvertretern starkes Interesse an einer Erweiterung ihrer Produktion in der Ukraine oder an neuen Investitionen vernommen. Österreich zähle zu den sechstgrößten Investoren in der Ukraine. Er sei deswegen „fest davon überzeugt, dass die österreichische Wirtschaft von einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine eindeutig zu größten Profiteuren gehören wird“, betonte der Botschafter.