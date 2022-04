Reifenplatzer auf der Rheintalautobahn

Am Montag um 13.55 Uhr knallte es auf der Rheintalautobahn auf der Höhe Auffahrt Dornbirn Nord. Ein 63-jähriger Mann war dort in seinem Wagen in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als plötzlich einer der Vorderreifen platzte. Der Lenker verlor daraufhin die Kontrolle über das Auto. Dieses wurde erst gegen die Außenleitschiene geschleudert, ehe es anschließend gegen die Beton-Mittelleitschiene krachte.